Costruire il futuro di Limbadi e del suo territorio partendo da basi solide, competenze tecniche e un dialogo costante con le istituzioni regionali: è questo l’obiettivo del convegno pubblico organizzato dalla lista “CivicaMente per Limbadi”, guidata dal candidato a sindaco Giovanni Muzzupappa, che si terrà il prossimo 15 maggio alle ore 18:00 nella sala convegni del Comune di Limbadi. “Dalle vocazioni del territorio alle opportunità di crescita. Borghi, turismo e agricoltura: le sfide del futuro”, questo il titolo del convegno.

L’incontro, spiegano i promotori, nasce «dalla volontà di presentare una visione amministrativa chiara e pragmatica, centrata su due pilastri fondamentali per l'economia locale: l’agricoltura e il turismo».

All’evento prenderanno parte esperti di settore e una rappresentanza di imprenditori del comparto agroalimentare, figure fondamentali per comprendere le sfide reali del mercato e le necessità di chi ogni giorno investe sul territorio. Nel corso del convegno saranno illustrate strategie concrete e buone pratiche finalizzate a trasformare le vocazioni del territorio in reali opportunità di occupazione e crescita economica.

Un momento centrale della discussione sarà dedicato alle opportunità offerte dalla Legge regionale sui Borghi. Su questo tema interverrà Vito Pitaro, consigliere regionale. Le conclusioni del convegno saranno affidate all’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo.

«La nostra è una formazione civica, ma non per questo autoreferenziale», dichiara il candidato a sindaco Giovanni Muzzupappa. «Abbiamo le idee chiare su ciò di cui il nostro Comune ha bisogno e con chi vogliamo costruire questo percorso. Dialogare con i rappresentanti regionali e con i massimi esperti del settore è una scelta di responsabilità: per attuare il nostro programma e creare sviluppo, servono competenze, visione e canali istituzionali aperti. Siamo pronti a confrontarci con chiunque possa dare un contributo concreto alla nostra terra».

L’evento è aperto alla cittadinanza, alle associazioni di categoria e a tutti coloro che «intendono partecipare attivamente alla costruzione di un progetto amministrativo basato sulla concretezza, sul confronto e sulla valorizzazione del territorio».