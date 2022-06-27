Il caso del gruppo proveniente dalle Eolie e rimasto invano in attesa del servizio navetta ha scatenato le polemiche: «Terra dalle enormi potenzialità ma non si investe nel settore più importante che è il turismo»

Ha scatenato numerose polemiche la vicenda, riportata dalla nostra testata, relativa ai turisti giunti a Vibo Marina dalle Eolie, rimasti a piedi sotto il sole cocente attendendo invano il servizio navetta che avrebbe dovuto portarli alla stazione ferroviaria. Ad intervenire anche Antonio Corigliano, componente dell’Assemblea cittadina di Azione, secondo cui l’episodio della domenica appena trascorsa «la dice lunga sulla incapacità dei nostri amministratori a mettere in atto politiche capaci di investire sul settore più importante e cioè il turismo». [Continua in basso]

«Le stesse ed inascoltate denunce, sulla mancanza di servizi turistici al porto di Vibo Marina, sono state avanzate anche dalla locale Pro loco – afferma Corigliano in una nota -. Tutto invano, per un’amministrazione sorda e poco capace. Ricordo che alcune province italiane hanno ripreso interamente la propria economia proprio attraverso investimenti sul turismo, mentre Vibo Valentia che ha delle enormi potenzialità anche grazie alla zona costiera, è priva di servizi e non vede alcuna iniziativa concreta per creare il virtuoso flusso di turisti. Del resto abbiamo visto l’assessore al Turismo, impegnato più a proporre contributi ad associazioni culturali che non a reperire finanziamenti europei per creare strutture e servizi turistici ed il sindaco della città badare più alle passarelle che non ad azioni concrete e mirate per valorizzare beni ed aree culturali che versano nel degrado complessivo. Il turismo – rimarca l’esponente di Azione – deve essere una risorsa ed occorre avviare politiche virtuose in tal senso, partendo proprio dal porto di Vibo Marina. Mi auguro che il vento possa presto cambiare anche a Vibo affinché un nuovo modo di amministrare con competenza e serietà possa sostituire l’approssimazione e l’inconsistenza a cui stiamo assistendo».