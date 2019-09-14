Incontro pubblico nella sala del consiglio comunale previsto venerdì per dare conto ai cittadini su quanto realizzato e programmato

Incontro pubblico per informare la città di Pizzo, e non solo, su due anni di operato amministrativo nelle politiche sociali e nel settore dell’urbanistica. E’ quello organizzato dall’assessore Pasquale Marino nella sala del consiglio comunale di Pizzo che si terrà venerdì prossimo alle ore 18.

L’assessore si relazionerà con i cittadini e gli elettori per dare conto di quanto realizzato nelle deleghe di sua competenza che comprendono, nell’ambito delle politiche sociali, le problematiche dei lavoratori della mobilità in deroga, i contributi alle famiglie e le attività del centro antiviolenza femminile, mentre nel settore dell’urbanistica rientrano le concessioni demaniali a carattere stagionale e il piano consumo suolo zero. “Oggi come ieri – ha affermato Pasquale Marino con un post su facebook – ho cercato di perseguire l’interesse della collettività mettendo sempre l’interesse di Pizzo prima di tutto”. Nel corso della manifestazione pubblica, quindi, verrà fatto anche il punto sui progetti di programmazione urbanistica che andranno a realizzarsi nella città di Pizzo.