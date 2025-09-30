«La visita del ministro dell'Istruzione e del merito, il leghista Giuseppe Valditara, nelle scuole calabresi in campagna elettorale è una vergogna e ci riporta ai tempi più bui della storia del Paese». Lo afferma, in una dichiarazione, Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.

Valditara nei giorni scorsi aveva visitato anche due scuole di Vibo Valentia. In particolare, il ministro era stato nel Polo professionale Gagliardi De Filippis Prestia e nell’Istituto d'istruzione superiore Itg, Iti e Ite. Visite istituzionali avevano interessato pure una scuola di Lamezia Terme e altre nelle Marche, regione anch’essa alle prese con le elezioni (che si sono tenute nel weekend appena passato). Domani, 1 ottobre, il ministro sarà invece tra Reggio Calabria e San’Eufemia dove farà visita a quattro istituti scolastici.

«La Lega - sostiene Tridico - si presenterà in Calabria con tutti i suoi colonnelli, gli stessi che a Pontida insultano noi meridionali e che qui verranno a chiedere consensi per rubarci il futuro con l'autonomia differenziata. Un ministro che gira tra i banchi di scuola a pochi giorni dal voto ricorda un passato che non vogliamo più rivedere e che disonora le istituzioni. La Calabria può prendere le distanze da questi personaggi e voltare pagina il 5 e 6 ottobre».