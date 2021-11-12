Gli esponenti azzurri: «Siamo certi che non risparmierà energie nello svolgimento di questo delicato incarico»

«La nomina di Rosario Varì ad assessore regionale allo Sviluppo economico e agli Attrattori culturali è una straordinaria notizia per la Calabria e, soprattutto, per Vibo Valentia e la sua provincia, finalmente al centro dell’agenda politica della Regione Calabria». È quanto dichiara il gruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Vibo Valentia.



«Questo risultato – si afferma ancora – è il frutto del grande lavoro svolto dal coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Giuseppe Mangialavori, che ha saputo rivendicare la giusta attenzione per Vibo da parte del nuovo presidente della Regione, Roberto Occhiuto. Siamo certi che Varì, ex amministratore cittadino e profondo conoscitore dei territori vibonesi, saprà onorare al meglio il suo ruolo e metterà le sue competenze al servizio di tutta la nostra provincia».

«Al neo assessore – conclude il gruppo – rivolgiamo le nostre congratulazioni, nella certezza che non risparmierà energie nello svolgimento di questo delicato incarico. Allo stesso tempo, ringraziamo di cuore il senatore Mangialavori per l’impegno che continua a profondere a favore di tutta la comunità vibonese».