Il Circolo dem denuncia spopolamento, perdita di servizi e carenze infrastrutturali e chiede una svolta basata su partecipazione, trasparenza e capacità di intercettare finanziamenti: «Rimbocchiamoci le maniche insieme»

Il Partito Democratico di Vazzano prova ad aprire un nuovo percorso politico guardando al futuro della comunità. Il Circolo cittadino lancia infatti un appello a cittadini, associazioni e realtà del territorio per costruire un progetto «aperto, plurale e coraggioso», capace di mettere insieme competenze ed energie diverse.

Al centro dell'iniziativa ci sono soprattutto le difficoltà che, secondo il Pd, interessano ormai da tempo il piccolo centro delle Preserre vibonesi: dalla progressiva riduzione dei servizi alle condizioni delle infrastrutture, passando per la viabilità, lo spopolamento e le scarse opportunità offerte ai più giovani.

«La nostra comunità ha bisogno di un cambio di passo profondo, di una scossa civica e politica che sappia rimettere al centro i bisogni reali delle persone, la vivibilità del paese e le opportunità per i giovani che scelgono, o vorrebbero scegliere, di restare», sostiene il Circolo.

Le critiche alla precedente amministrazione

Il giudizio sulla passata gestione amministrativa è particolarmente duro. Il Pd parla di «anni di immobilismo politico» e di assenza di una programmazione strategica, attribuendo alla precedente amministrazione responsabilità per la situazione attuale del paese. Tra le criticità indicate figurano la perdita di servizi essenziali, l'abbandono delle infrastrutture e, secondo il partito, l'incapacità di intercettare adeguatamente i finanziamenti destinati allo sviluppo e alla rigenerazione urbana.

Da qui la richiesta di una «discontinuità netta» e l'intenzione del Circolo democratico di mettere a disposizione idee e proposte senza, viene sottolineato, alcuna pretesa di autosufficienza politica.

Il progetto e l'appello alla comunità

Il progetto immaginato dal Pd dovrebbe poggiare su alcuni punti: trasparenza amministrativa, maggiore partecipazione dei cittadini e collaborazione con i Comuni vicini e con le istituzioni sovracomunali. L'obiettivo è anche quello di riuscire a intercettare maggiormente le opportunità finanziarie, a partire dalle risorse legate al Pnrr e dalle politiche dedicate alla montagna e alle aree interne.

Particolare attenzione, nelle intenzioni del Circolo, dovrebbe essere riservata alla scuola, ai giovani e agli interventi di inclusione destinati soprattutto ad anziani e famiglie.

L'invito conclusivo è rivolto all'intera comunità. «C'è bisogno dell'intelligenza e della passione di tutti per voltare pagina rispetto al passato e scrivere un futuro diverso. Vazzano ha le risorse umane e morali per ripartire: rimbocchiamoci le maniche, insieme».