Gli interventi, il cui importo ammonta a circa 200mila euro, sono stati avviati dall’amministrazione provinciale di Vibo Valentia. Il presidente Solano annuncia uno stanziamento di oltre 5 milioni di euro per la ex statale 522

La Provincia di Vibo Valentia ha avviato i lavori di sistemazione della variante esterna di Nicotera, che tange la città costiera lungo la strada provinciale numero 32. L’importo stanziato per gli interventi sull’arteria ammonta a circa 200mila euro.

Gli interventi sulle strade vibonesi

«Con i tecnici dell’ente, d’intesa con diverse amministrazioni comunali, stiamo procedendo a ritmo serrato affinché, nel più breve tempo possibile, siano rese sicure e percorribili tutte le strade del Vibonese, dalla costa alla montagna», ha affermato il presidente della Provincia, Salvatore Solano. «A tal fine – ha aggiunto Solano – da più settimane sto effettuando in prima persona, assieme a progettisti e amministratori locali, dei sopralluoghi sulle arterie che presentano le maggiori criticità. Partendo da Nicotera daremo decoro a tutta la fascia costiera – ha infine dichiarato Solano – compresa la ex SS 522 che da Pizzo si estende lungo il litorale costiero fino a Tropea, sulla quale è imminente uno stanziamento di oltre 5milioni di euro».

I lavori a Nicotera

Per quanto concerne la variante di Nicotera, guidata dal sindaco Giuseppe Marasco, sono previsti interventi nei punti più critici. «Si interverrà dapprima sui cedimenti delle scarpate con opere di contenimento per poi passare al ripristino del piano viabile», ha spiegato, entrando da tecnico nello specifico, il vicepresidente, Domenico Anello, che da tempo assieme al presidente Solano segue le tante problematiche presenti sulle strade provinciali. Ulteriori ragguagli tecnici sui lavori che verranno eseguiti sono stati forniti dal geometra, Antonello Minarchi, che ieri insieme all’assessore del Comune di Nicotera, Marco Vecchio, e ai responsabili dell’impresa Fulginiti che eseguirà i lavori, ha effettuato un ultimo sopralluogo prima dell’apertura del cantiere.



«Per il ripristino del piano viabile, tra le altre cose, verrà eseguita la sagomatura e steso il tappetino – ha evidenziato Minarchi. Inoltre, si provvederà alla realizzazione di ulteriori tratti di cunette e alla messa in opera di condotte interrate di scarico, in prossimità dei fossi di raccolta. Per rendere ulteriormente sicura l’arteria stradale verrà, quindi, eseguita la pulizia delle cunette e delle scarpate esistenti, nonché la messa in opera di segnaletica orizzontale e verticale e l’istallazione, nei punti più pericolosi, di barriere di sicurezza».

«Collegamenti veloci con il Reggino»

Soddisfatto per l’avvio dei lavori si è detto, infine, il consigliere provinciale, Giuseppe Dato. «Nel corso degli ultimi mesi, ho più volte sollecitato il presidente Solano riguardo la sistemazione della variante di Nicotera. Devo dargli atto di aver onorato gli impegni presi e di questo lo ringrazio, – ha sottolineato il consigliere Dato. Tale arteria consentirà di dare respiro al traffico cittadino e permetterà, inoltre, a tutto il comprensorio – ha chiosato infine Dato – di collegarsi con maggiore fluidità alla vicina provincia di Reggio Calabria, favorendo quindi gli scambi di natura commerciale e turistica».