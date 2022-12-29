Parla il responsabile dell’Area Calabria della società Saverio Morello, che fornisce alcuni chiarimenti pure in merito alla sede operativa del capoluogo

«In merito alle notizie di stampa apparse nei giorni scorsi relative a presunti errori commessi dalla scrivente società nella lavorazione degli avvisi di pagamento a saldo della Tari 2022 ed alle condizioni della sede di Vibo Valentia in via Caterina Gagliardi è opportuno fare alcune precisazioni». Lo afferma Saverio Morello, responsabile dell’Area Calabria della società incaricata dal Comune di Vibo di gestire il servizio di riscossione dei tributi per conto di Palazzo Luigi Razza, replicando all’amministrazione Limardo che ha diffidato la società. «Gli avvisi non sono errati – attacca l’interessato -. La quasi totalità dei contribuenti che si sono rivolti allo Sportello Soget, direttamente o tramite posta elettronica, che lamentano il mancato computo dell’ultima rata dell’acconto Tari, dai controlli effettuati non hanno effettuato il pagamento della rata alla data di scadenza fissata nel 30 ottobre ma successivamente».



La lavorazione della lista a saldo – spiega sempre Morello – «è stata avviata il 10 novembre 2022. Alla data di elaborazione erano stati scaricati i versamenti effettuati dai contribuenti fino al 5 novembre 2022. Per tutti i pagamenti intervenuti successivamente al 5 novembre 2022 e quindi in ritardo rispetto alla data di scadenza, non si ha evidenza degli stessi negli avvisi a saldo. Dopo la prima settimana di ricezione delle istanze di rettifica – aggiunge Morello – sono stati aggiornati i versamenti e si è proceduto alla correzione massiva degli avvisi a saldo per i quali non risultava l’ultima rata. Dall’analisi dei flussi emerge che i versamenti effettuati dal 6/11/2022 al 24/11/2022 sono 482. Tali versamenti sono tutti tardivi. Vi sono altresì versamenti effettuati dopo la ricezione dell’avviso a saldo e precisamente dall’1 al 15 dicembre che sono stati presentati dagli interessati allo sportello. Contrariamente a quanto riportato da qualche contribuente – si fa notare -, la Soget Spa si è attivata per una immediata risoluzione del problema, infatti tutti coloro che si presentano allo Sportello ricevono la copia aggiornata degli avvisi di pagamento corredata dei nuovi bollettini di pagamento. Qualora fosse sfuggito qualche pagamento effettuato correttamente nei termini, presentando ricevuta allo sportello o indirizzando una email si procederà contestualmente al ricalcolo dell’avviso». [Continua in basso]

In merito, invece, alla sede operativa della Soget, Morello sottolinea che «è interesse primario della Soget limitare i disagi alla cittadinanza. Al fine di risolvere la problematica delle barriere architettoniche sono in corso i lavori per realizzare un ingresso allo Sportello da via Diana Recco. L’accesso sarà a livello strada per cui l’ingresso risulterà facilitato a tutti gli utilizzatori. Resterà ugualmente attivo l’ingresso da via Caterina Gagliardi. Il personale Soget in questi giorni riceve il pubblico presso le stanze dell’Ufficio tributi del Comune per venire incontro ai contribuenti che hanno difficoltà a raggiungere la sede della Soget o l’Ufficio tributi, è stato attivato il servizio domiciliare di Assistenza tributaria rivolto principalmente ai portatori di handicap ed agli anziani, finalizzato ad agevolare l’espletamento degli adempimenti fiscali per tutti i soggetti impossibilitati o gravemente limitati. Questo servizio di “cortesia” sarà attivato con una telefonata al Call Center ed evaso entro le 24 ore successive, evitando – conclude Morello – agli interessati di doversi recare in ufficio. Il tutto nel rispetto della privacy. Il personale che interverrà sarà identificabile tramite apposita tessera di riconoscimento».

