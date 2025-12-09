I coordinamenti provinciali di Forza Italia Giovani e Gioventù Nazionale di Vibo Valentia intervengono sul tema del caro-biglietti ferroviari, chiedendo a Trenitalia l’avvio di un confronto per valutare misure di agevolazione dedicate ai giovani. Una richiesta forse fuori tempo massimo, visto che mancano 15 giorni a Natale e molti si sono già sobbarcati la spesa, ma, spiegano, dettata dalle difficoltà segnalate da numerosi studenti e lavoratori fuori sede che, in vista delle festività, si trovano ad affrontare costi di viaggio sempre più elevati.

In una comunicazione firmata dai coordinatori provinciali Danilo Benedetti (Forza Italia Giovani) e Pascal Corrado (Gioventù Nazionale) e indirizzata alla direzione di Trenitalia, le due organizzazioni giovanili evidenziano come il «significativo aumento dei prezzi dei biglietti per le tratte di ritorno verso il nostro territorio» rappresenti un ostacolo concreto per i tanti calabresi che vivono lontano da casa. Secondo i coordinatori, il rincaro delle tariffe tocca in modo particolare studenti e giovani lavoratori che desiderano trascorrere le festività con le proprie famiglie, ma che spesso devono fare i conti con spese di viaggio difficilmente sostenibili.

Per questo, Forza Italia Giovani e Gioventù Nazionale ritengono che «l’introduzione di specifiche agevolazioni dedicate ai giovani» costituirebbe un «segnale importante» e contribuirebbe ad «alleviare il peso economico che molti di loro si trovano ad affrontare».

Le due organizzazioni chiedono dunque a Trenitalia la disponibilità ad aprire un dialogo finalizzato alla definizione di eventuali iniziative condivise. «Chiediamo cortesemente se sia possibile avviare un dialogo al fine di valutare iniziative condivise che possano favorire e sostenere il rientro dei giovani nel nostro territorio», si legge nella nota.

I coordinatori provinciali concludono auspicando un rapido riscontro da parte dell’azienda, confidando in un confronto costruttivo che possa portare a soluzioni concrete in vista delle prossime festività e più in generale per le esigenze di mobilità dei giovani vibonesi.