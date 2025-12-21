In vista del Natale, il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia che, con alcuni suoi componenti, ha visitato il Centro di aggregazione sociale di Vibo Valentia (Cas) di via Enrico Gagliardi, per rendere omaggio ad una bella, preziosa ed importante realtà cittadina. Erano presenti il coordinatore cittadino Fausto De Angelis, Katia Franzè, Nicola De Giorgio e Patrizia Venturino del Coordinamento provinciale.

Tutti gli interventi hanno sottolineato il ruolo fondamentale che il Cas ricopre per la comunità, garantendo opportunità di incontro, di socializzazione, di cultura, di approfondimento e adottando iniziative finalizzate alla prevenzione dell'isolamento dei cittadini più fragili.

In particolare Katia Franzè, ha evidenziato come «la terza età sia una risorsa da valorizzare, un investimento per il futuro perché presenza preziosa nelle famiglie e nella comunità, custode della memoria e portatrice di valori».

Nell’ambito dell’iniziativa, si legge nella nota di Fdi, è stato poi ricordato che è stato proprio il Governo Meloni ad approvare un decreto legislativo attuativo del Patto per la Terza Età, finanziandolo con più di 1 miliardo di euro in due anni e avviando la sperimentazione di una prestazione universale che consentirà di aumentare di oltre il 200% l’assegno di accompagnamento degli anziani più fragili e bisognosi, dando finalmente risposte concrete ai bisogni degli oltre 14 milioni di anziani, a volte non autosufficienti, e alle loro famiglie. Il Governo Meloni – prosegue il comunicato - ha lavorato fin dal suo insediamento a una riforma strutturale delle politiche in favore della terza età consapevole che gli anziani rappresentano la storia di questa Nazione.

Infine – conclude la nota - gli esponenti vibonesi di Fratelli d’Italia, garantendo per il futuro ascolto e dialogo con l'intera cittadinanza e proponendosi anche come cassa di risonanza per eventuali problemi, hanno ringraziato i responsabili del Centro di aggregazione sociale per la passione e la dedizione con la quale portano avanti iniziative concrete per tutti i soci e hanno augurato un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo agli iscritti omaggiandoli della stella di Natale, simbolo di speranza, prosperità, amore, rinascita, portando con se un augurio di gioia, calore e buona fortuna per le festività e l'anno nuovo.