Il consigliere e capogruppo dem ha rimesso la delega agli Spettacoli rendendo evidente la crisi nella coalizione che sostiene l’Amministrazione. Il primo cittadino cerca di stemperare la tensione concedendo l’onore delle armi: «Ha lavorato bene e la sua scelta non mi rende felice»

Il sindaco di Vibo, Enzo Romeo, interviene con una nota sulla decisione del consigliere comunale Francesco Colelli, capogruppo del Pd, di rassegnare le dimissioni da delegato allo Spettacolo.

«Francesco Colelli, in questo anno e mezzo - scrive il sindaco - ha lavorato bene, e la sua scelta ovviamente non mi rende felice. Sono certo che continuerà a svolgere il suo lavoro al servizio della città. Il Partito Democratico è caratterizzato da un dialogo continuo e da una dialettica aperta e trasparente, sia al suo interno che all’esterno, a differenza di quanto avviene in altri partiti dove tutto rimane nelle chiuse stanze».

E ancora: «Ribadisco il riconoscimento al consigliere Colelli per l’ottimo lavoro svolto all’insegna della dedizione e della passione, di questo gliene è grata l’intera amministrazione. Continuerò a considerarlo una risorsa per questa maggioranza, un tassello importante di una squadra impegnata a dare il massimo nell’interesse di tutti i vibonesi, oggi come nei prossimi anni».

Evidente lo sforzo del primo cittadino di mantenere la vicenda nel solco di una dialettica politica che sia meno conflittuale possibile. Ma ciò non riduce la portata delle dimissioni di Colelli, che hanno reso evidente le tensioni che stanno attraversando la maggioranza ormai da mesi, parallelamente alla crescita politica di quella parte del Pd che fa riferimento al consigliere regionale dem Ernesto Alecci, che ispira il gruppo consiliare Democratici e Riformisti.