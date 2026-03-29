I promotori presentano la nuova realtà politica autorizzata dal coordinamento nazionale. Annunciati tavoli tematici, momenti di confronto aperto e un’iniziativa pubblica per spiegare programma e modalità di partecipazione

A Vibo Valentia prende forma il Comitato Costituente Futuro Nazionale Vibo Valentia n. 322 di Roberto Vannacci, iniziativa che, nelle parole dei promotori, nasce per «ridare forza e fiducia alla comunità, rafforzando il dialogo tra istituzioni e società civile». Il nuovo organismo punta a radicare sul territorio vibonese la figura del generale Vannacci che è uscito dalla Lega sbattendo la porta. Allo stesso modo del coordinatore locale Mino De Pinto, l’imprenditore di Vibo Marina che dopo 10 anni di militanza ha rotto con il Carroccio per la mancata candidatura alle scorse amministrative di Vibo.

Il nuovo comitato a Vibo Valentia

Un progetto, si legge in una nota dei promotori, che si muove dentro una visione nella quale «sicurezza, tradizione e progresso possano convivere in armonia, rispettando la dignità di ogni individuo e riscoprendo i valori preziosi ereditati dalle generazioni passate, opponendosi a ogni forma di omologazione culturale».

Il richiamo all’esperienza del Team Vannacci

I promotori rivendicano anche una continuità con un’esperienza già avviata in Calabria. Nel comunicato si sottolinea infatti che «i promotori a Vibo Valentia sono gli stessi che due anni fa hanno dato vita con grande slancio al primo e unico Team Vannacci della Calabria, Team Il Mondo al Contrario Luigi Razza Vibo Valentia».

Un passaggio che serve a collocare la nascita del nuovo comitato dentro un percorso politico e organizzativo già esistente.

Partecipazione, territorio e obiettivi dichiarati

Nella nota si fa riferimento a una struttura locale che dovrebbe poggiare su «rappresentanti locali che, insieme a una rete di membri attivi, si sono uniti per dare vita a un’iniziativa che stimoli partecipazione, trasparenza e un rinnovamento autentico nella politica». «È fondamentale – si legge – ricostruire un legame di fiducia tra cittadini e politica. Il nostro impegno sarà quello di ascoltare il territorio e proporre soluzioni concrete ai problemi quotidiani che affronta la nostra comunità».

Incontri pubblici e adesioni

Il Comitato Costituente Futuro Nazionale Vibo Valentia 322, si legge ancora, «si prefigge di organizzare incontri pubblici, tavoli tematici e momenti di confronto aperto, coinvolgendo associazioni, giovani e realtà produttive locali». L’intenzione dichiarata è dunque quella di aprire una fase di confronto pubblico sul territorio, cercando di allargare la partecipazione oltre il perimetro dei promotori. «A breve – conclude la nota – sarà svolto un momento pubblico, un'occasione imperdibile per illustrare nel dettaglio le linee programmatiche e le modalità di adesione al comitato».