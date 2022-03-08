Sarà presentato sabato 12 marzo nel corso di una manifestazione in cui verranno illustrati tutti gli elaborati progettuali per la riqualificazione e lo sviluppo dello spazio pubblico

Saranno presentati sabato 12 marzo, alle ore 10, a Palazzo Gagliardi, nel corso di una manifestazione tutti gli elaborati progettuali per la riqualificazione e lo sviluppo di Piazza Martiri d’Ungheria, meglio conosciuta come Piazza Municipio, il cui concorso di progettazione avviato nell’anno 2021 ha visto la sua conclusione le scorse settimane dopo la verifica dei requisiti del progetto vincitore. Alla manifestazione interverranno il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, il senatore Giuseppe Mangialavori, l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo, il presidente dell’Ordine degli architetti Fabio Foti, il presidente della Fondazione Nicola Donato e il presidente dell’Ordine degli ingegneri Salvatore Artusa.

Presente anche la commissione del concorso di progettazione composta da Domenico Libero Scuglia, presidente, e dai componenti Luigi Tommaso Achille, Alfonso Femia, Giovanni Multari, Michelangelo Pugliese. A Palazzo Gagliardi, naturalmente, anche i vincitori del concorso architetto Raffaele Sarubbo e Sara Maduro. [Continua in basso]

Con la Legge di Bilancio 2021 – fanno sapere inoltre dal Comune – «sono state stanziate importanti risorse da destinare alla rigenerazione e riqualificazione delle aree urbane quali elementi strategici per la crescita della città. L’ottimizzazione nell’uso di queste risorse e l’individuazione di iniziative e progetti specifici per sostenere e sviluppare le politiche di rilancio delle città e dei sistemi economici territoriali sono i cardini del progetto di rigenerazione la riqualificazione urbana di piazza Martiri D’Ungheria».



«L’anno nuovo – commenta il sindaco Maria Limardo – si apre con la conferma della capacità di questa amministrazione di trovare le risorse necessarie per portare avanti i progetti di rigenerazione del territorio cittadino grazie all’azione politica del senatore Mangialavori che con atti fattivi e concreti ancora una volta ha dimostrato il suo attaccamento alla città di Vibo Valentia. Se, da un lato, può non far più clamore la notizia di cospicui finanziamenti ricevuti, dall’altro questa prerogativa deve tramutarsi nella dimostrazione di saper spendere velocemente. Ciò significa accelerare nelle attività procedurali per i progetti di esclusiva competenza comunale, calibrare meglio, alla luce dei nuovi finanziamenti, alcuni progetti già in itinere e definire le attività che ci consentiranno di cambiare volto all’intera città e di portare avanti questa autentica rivoluzione in cui innovazione, sostenibilità e sviluppo saranno alla base della città di domani che immaginiamo più europea, più green e più vivibile».