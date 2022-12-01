Ecco i chiarimenti forniti dall'assessore ai lavori pubblici Giovanni Russo ed il punto della situazione anche su temi sollevati dalla nostra testata

Durante il lungo Consiglio comunale di Vibo Valentia, che ieri si è protratto fino a sera, tra le interrogazioni all’ordine del giorno sono stati trattati tre temi posti dal consigliere di minoranza Stefano Luciano, attinenti alla viabilità, all’ambiente e al decoro. Il capogruppo di Azione ha chiesto di conoscere quali iniziative l’amministrazione comunale intende assumere per ripristinare la fontana “Nassirya”, che insiste alle spalle del nuovo Tribunale, e per ripristinare la fontana di via Lacquari. Quanto alla viabilità cittadina e l’ambiente, invece, gli oggetti dell’interrogazione di Luciano hanno riguardato specificatamente l’incrocio di via Giovanni XXIII e anche in questo caso il consigliere ha domandato quali fossero gli interventi previsti per arginare la sua pericolosità stradale. Infine si è passato all’abbattimento e alla piantumazione degli alberi. [Continua in basso]

In risposta è intervenuto l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Russo, che ha spiegato: “Riguardo la fontana Nassirya acquisiremo dei preventivi per cercare di capire di cosa necessita la fontana per essere rimessa in funzione, ovviamente, compatibilmente con le disponibilità del nuovo bilancio vedremo se riusciremo a reperire somme che possano consentire a questa amministrazione di rimettere in sesto sia questa fontana che quella alla rotatoria davanti all’attività commerciale Colistra. Non abbiamo al momento preventivi, che richiederemo, – ha aggiunto – e per capire di che cifre parliamo per mettere in funzione entrambe le fontane, coscienti del fatto che ricoprono un valore dal punto di vista architettonico e urbano rilevanti nei quartieri in cui ricadono”. Il tema delle due fontane non funzionanti era stato sollevato dalla nostra testata (LEGGI QUI: Vibo Valentia e quelle fontane spartitraffico perennemente guaste).

In ordine invece agli alberi abbattuti, l’assessore Giovanni Russo ha precisato: “Noi in questi anni non è che siamo usciti pazzi e abbiamo tagliato gli alberi per un mero capriccio. C’è stata la separazione netta tra il servizio raccolta dei rifiuti e la gestione del verde e nel capitolato della gestione del verde, che abbiamo mandato a gara, abbiamo previsto che la ditta che si sarebbe aggiudicata il servizio avrebbe dovuto far redigere da un proprio agronomo una relazione circa lo stato di salute degli alberi, quantomeno di quelli delle vie principali della città. Così è stato. L’abbattimento degli alberi è avvenuto sulla base della relazione di un agronomo che ci certificava la pericolosità degli stessi. In altre vie siamo intervenuti con la potatura e non con l’abbattimento, quindi con una cura degli stessi: via Caterina Gagliardi, Viale della Pace, via Milite Ignoto, via De Gasperi, viale Kennedy, Via XXV aprile, Via Scrimbia, Viale Matteotti, piazza primo Maggio e, in questi giorni, è in corso la potatura di alcuni alberi a Vibo Marina su via Cristoforo Colombo e via Michele Bianchi. Terminata, – ha concluso – riprenderemo nella città capoluogo su corso Umberto I. Allo stesso tempo abbiamo già effettuato alcune ripiantumazioni in piazza Spogliatore e abbiamo fatto richiesta a Calabria Verde di circa trenta nuovi alberelli per le vie della nostra città”.

All’interrogativo posto sempre da Stefano Luciano in ordine all’incrocio di via Giovanni XXIII, l’assessore Russo ha reso noto “l’ottenimento di un importante finanziamento su tutto viale Affaccio per la realizzazione di tre nuove rotatorie che interesseranno: l’incrocio in oggetto, poi quello che porta alla strada del nuovo teatro comunale e un altro in prossimità della piscina comunale. Abbiamo ottenuto un finanziamento di circa tre milioni di euro per la realizzazione sia di queste tre opere, ma più in generale di una sistemazione di tutta la viabilità del tratto che comprende l’incrocio della piscina fino all’ingresso alle porte della nostra città. Quindi, da qui a breve – ha affermato Russo – si avvieranno tutte le procedure che porteranno alla realizzazione degli stessi”.



Puntuale è arrivata la replica di Stefano Luciano: “Sono soddisfatto che i temi proposti siano stati attenzionati dall’amministrazione comunale per quanto attiene l’inquadramento delle problematiche e per poter dare delle soluzioni. Le risposte – ha evidenziato – mi soddisfano nella misura in cui non cadono nel vuoto gli oggetti delle interrogazioni stesse. Le tre tematiche poste ritengo siano rilevanti perchè dalle piccole cose nasce un concetto di città vivibile e anche esteticamente gradevole. Negli ultimi anni in questa città si è perso il gusto del bello. L’estetica è uno degli elementi fondamentali per fare ripartire la città, una città bella esteticamente porta il cittadino a sviluppare un senso civico diverso”.

