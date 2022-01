Giuseppe Giuliano ritorna alla guida dell’Asp di Vibo: Occhiuto lo nomina commissario

È Giuseppe Giuliano il nuovo commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. Andrà a ricoprire il ruolo lasciato vacante da Maria Pompea Bernardi dopo la nomina a direttore di settore dell’area Programmazione ospedaliera e dell’emergenza della Regione Calabria.



Giuseppe Giuliano manterrà anche la carica di commissario dell’azienda ospedaliera Mater domini di Catanzaro. L’ufficialità dell’incarico è giunta con un decreto firmato dal governatore della Calabria Roberto Occhiuto, nelle vesti commissario ad acta per la sanità. Per Giuseppe Giuliano si tratta di un ritorno in terra vibonese, è stato infatti già alla guida dell’Asp di Vibo Valentia (gennaio 2020-gennaio 2021) proprio prima di tornare a Catanzaro: «L’insediamento – ha confermato il commissario- è previsto per la giornata di domani».