Cuore, cervello e diabete: 130 medici da tutta Italia a Vibo per un focus su nuove cure

Si terrà a Vibo i prossimi 22 e 23 aprile 2022 l’incontro “Cuore, cervello, diabete e dintorni”. La seconda edizione è in programma all’hotel 501. Vi parteciperanno circa 130 specialisti cardiologi, neurologi e diabetologi italiani. La cardio-neurologia si confronterà con il diabete e si interesserà di studiare tutte le connessioni e le patologie cosiddette cardio- cerebro- vascolare. Promosso e coordinato da Alfredo De Nardo, responsabile ss Cardiologia intensiva nonché attuale consigliere nazionale della Anmco, dalla Segreteria organizzativa Uo di Cardiologia Utic di Vibo presieduta dal dottor Bilotta e sotto la presidenza onoraria del dottor Michele Comito del direttore della Uo in aspettativa ed attualmente presidente della Commissione Sanità della Regione Calabria. L’appuntamento vanta la collaborazione con l’Unità operativa di Neurologia di Vibo diretta da Franco Galati della Sno, e con il consigliere nazionale Società diabetologia, Giuseppe Crispino. [Continua in basso]

Durante il Congresso sarà consegnato per la seconda volta il premio “Cardio-Vibo” ad una personalità che si è contraddistinta in campo medico- scientifico cardiologico. Il congresso è fatto sotto il patrocinio dell’Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri) che la più grande, numerosa ed importante società medica in Italia, della Sno-Società ospedaliera di Neurologia e della Simdo, società italiana metabolismo, diabete, obesità. All’evento prenderanno parte gli specialisti in rappresentanza di praticamente tutte le cardiologie della nostra Regione. Previste relazioni dall’Università Magna Grecia di Catanzaro con il professore Ciro Indolfi, direttore della Uo di Cardiologia Interventistica nonché già presidente nazionale della Società italiana di Cardiologia; Franco Perticone della già professore ordinario della Medicina interna Università Magna Grecia di Catanzaro; Furio Colivicchi, presidente Nazionale Anmco; il presidente designato Anmco Fabrizio Oliva (Milano-Niguarda), il segretario nazionale Anmco Leonardo de Luca ( Roma); il past president Anmco nazionale e attuale direttore della prestigiosa Cardiologia del San Camillo in Roma Domenico Gabrielli.

Tra gli specialisti per la sessione di diabetologia coordinata dal dottor Crispino ci saranno: il professor Provenzano di Palermo e il dottor Mancini di Catanzaro. Per la sessione Neurologica coordinata del dottor Galati ci sarà tutto il suo gruppo. In una intera sessione sarà presente anche il gruppo della Cardiologia dell’Università Tor Vergata di Roma, il professor Sangiorgi responsabile, il professor Chiricolo e il dottor Davide De Nardo. Interverranno anche i figli della Calabria che esercitano fuori dalla Regione che porteranno le proprie esperienze: da Roma il professor Nicola Galea della Sapienza di Roma, da Londra il prof Giuseppe Rosano Chairpeson della Esc (Soc Europea di Cardiologia), da Milano San Donato il dottor Giuseppe Ciconte. [Continua in basso]