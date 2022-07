Covid, 3 vittime e 1843 nuovi contagi in Calabria: la situazione nel Vibonese

Sono 1.843 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 7.155 test effettuati con un tasso di positività al 25,76 % (ieri era al 25,4%). Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 3 decessi e 1.956 guarigioni. Sul fronte ricoveri, sono -8 in area medica e +2 in terapia intensiva. [Continua in basso]

I casi provincia per provincia

I nuovi casi sono così suddivisi: Catanzaro +390, Cosenza +586, Crotone +40, Reggio Calabria +698, Vibo Valentia +63, altra regione +66.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 5711 (74 in reparto, 8 in terapia intensiva, 5629 in isolamento domiciliare); casi chiusi 76535 (76179 guariti, 356 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 48650 (124 in reparto, 3 in terapia intensiva, 48523 in isolamento domiciliare); casi chiusi 90925 (89726 guariti, 1199 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2931 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2910 in isolamento domiciliare); casi chiusi 45995 (45746 guariti, 249 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 13116 (88 in reparto, 1 in terapia intensiva, 13027 in isolamento domiciliare); casi chiusi 162416 (161594 guariti, 822 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 2539 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2527 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41328 (41151 guariti, 177 deceduti).