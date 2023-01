Vaccini anti Covid, ecco in quali farmacie del Vibonese è possibile farli

Dal primo gennaio di quest’anno hanno chiuso i battenti i centri vaccinali per la somministrazione del siero anti Covid. Nell’ambito della riorganizzazione della vaccinazione anti Covid-19, come concordato con il presidente dell’Ordine dei farmacisti ed al fine di garantire all’utenza un servizio distribuito in modo più capillare sull’intero territorio della provincia di Vibo Valentia, l’Asp comunica che è possibile effettuare la vaccinazione anti Covid-19 presso tredici farmacie convenzionate, accreditate e che hanno dato la loro disponibilità. È necessaria la prenotazione. Di seguito l’elenco delle farmacie interessate. [Continua in basso]

