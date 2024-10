Settimana mondiale per l’allattamento al seno, nel Vibonese l’Asp promuove 4 incontri rivolti a tutta la famiglia

Sostenere, promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto all’allattamento al seno. Sono questi gli obiettivi della Settimana mondiale per l’allattamento al seno – nota anche come “Sam” – che ogni anno si celebra in ottobre. Anche l’Asp di Vibo Valentia ha inteso fare la sua parte organizzando una serie di incontri che si svolgeranno per tutto il mese in varie località della provincia. L’iniziativa è gratuita ed è rivolta a mamme, papà, bimbi, nonni e caregiver. Non ci sarà bisogno di prenotazione.

«Per assicurare fin dalla nascita la salute, l’Organizzazione mondiale della sanità, l’Unicef e le associazioni mediche di tutto il mondo – è scritto in una nota – raccomandano l’allattamento esclusivo al seno per i primi 6 mesi di vita, seguito da un allattamento al seno complementare fino ai 2 anni e oltre. Il latte materno continua a essere un’importante fonte di nutrimento per i bambini dopo i primi 6 mesi di vita, in modo particolare quando le madri integrano il proprio latte con altri cibi. In media, i bambini di 6-8 mesi ricevono oltre il 70% del fabbisogno energetico dal latte materno, il 55% a 9-11 mesi e il 40% a 12-13 mesi.

Il latte materno rappresenta la fonte principale di proteine, vitamine, minerali e acidi grassi essenziali.

Dopo i 6 mesi di vita, i bambini necessitano infatti di altri cibi oltre al latte materno per soddisfare i propri bisogni nutrizionali. Si tratta della cosiddetta “alimentazione complementare”: i cibi offerti dovrebbero infatti “rendere complete” le sostanze nutritive già fornite dal latte materno. Questi alimenti complementari ottimali dovrebbero essere tempestivi (introdotti al momento giusto in modo da non diminuire i benefici del latte materno), adeguati dal punto di vista nutrizionale (che forniscano cioè le calorie e le sostanze nutritive necessarie a un bambino di oltre 6 mesi di vita allattato al seno) e sicuri (preparati e somministrati seguendo le fondamentali norme igieniche)».

“Stop alle disuguaglianze, sostegno a 360°” è il motto scelto per questa Sam 2024, per «sottolineare l’importanza di rafforzare il supporto all’allattamento come misura fondamentale per ridurre le disparità sociali». Per l’occasione l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo tramite il Consultorio familiare ha organizzato una serie di incontri gratuiti e senza prenotazioni rivolti a mamme, papà, bimbi, nonni e caregiver. Di seguito date e orari degli incontri nel Vibonese: