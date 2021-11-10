Resta pressoché invariata la situazione a Pizzo e Dinami, mentre migliorano Vibo e Serra. I ricoveri in leggera risalita

Resta stabile il numero dei casi attivi in provincia di Vibo Valentia rispetto alla scorsa settimana, ma cambia leggermente la geografia della distribuzione. Secondo l’ultimo aggiornamento (datato 8 novembre, ore 18.30) fornito dall’Asp, i positivi sono 404, 7 dei quali si trovano ricoverati in ospedale.

Il comune che conta più contagi resta Vibo Valentia, dove comunque i casi sono scesi a 75. Seguono Pizzo e Dinami: nel comune costiero ci sono 55 positivi, in quello montano 51. Cifre, dunque, pressoché invariate a distanza di una settimana. Peggiora la situazione a San Gregorio d’Ippona, dove ora i contagi sono 21.

A Sorianello i casi attivi sono 17, 13 nella vicina Soriano. Stessa cifra anche a Serra San Bruno che è ormai uscita dall’emergenza che le è costata anche dieci giorni di zona rossa a metà ottobre. Pure Acquaro conta 13 contagi, mentre sono 12 a Gerocarne e Ionadi. Vi sono poi 11 positivi a Francica e altrettanti a Zambrone, mentre a Nicotera passa da 1 a 10 in pochi giorni.

In tutti gli altri comuni i contagi restano sotto la decina.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono così suddivisi: 1 a Dinami, 1 a Pizzo, 1 a Rombiolo, 1 a San Gregorio d’Ippona, 1 a Soriano, 1 a Vazzano e 1 a Vibo Valentia.