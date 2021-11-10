Resta stabile il numero dei casi attivi in provincia di Vibo Valentia rispetto alla scorsa settimana, ma cambia leggermente la geografia della distribuzione. Secondo l’ultimo aggiornamento (datato 8 novembre, ore 18.30) fornito dall’Asp, i positivi sono 404, 7 dei quali si trovano ricoverati in ospedale.
Il comune che conta più contagi resta Vibo Valentia, dove comunque i casi sono scesi a 75. Seguono Pizzo e Dinami: nel comune costiero ci sono 55 positivi, in quello montano 51. Cifre, dunque, pressoché invariate a distanza di una settimana. Peggiora la situazione a San Gregorio d’Ippona, dove ora i contagi sono 21.
A Sorianello i casi attivi sono 17, 13 nella vicina Soriano. Stessa cifra anche a Serra San Bruno che è ormai uscita dall’emergenza che le è costata anche dieci giorni di zona rossa a metà ottobre. Pure Acquaro conta 13 contagi, mentre sono 12 a Gerocarne e Ionadi. Vi sono poi 11 positivi a Francica e altrettanti a Zambrone, mentre a Nicotera passa da 1 a 10 in pochi giorni.
In tutti gli altri comuni i contagi restano sotto la decina.
Per quanto riguarda i ricoveri, sono così suddivisi: 1 a Dinami, 1 a Pizzo, 1 a Rombiolo, 1 a San Gregorio d’Ippona, 1 a Soriano, 1 a Vazzano e 1 a Vibo Valentia.