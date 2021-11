Covid nel Vibonese: ecco i contagi divisi per comune nell’ultimo aggiornamento Asp

Sono circa quattrocento i casi attivi in provincia. I territori che ne contano di più sono Vibo Valentia, Pizzo e Dinami. In lieve diminuzione i ricoveri

Sono 398 i casi attualmente positivi al Covid in provincia di Vibo Valentia, dunque in lieve diminuzione rispetto alla scorsa settimana. È quanto emerge dall’ultimo report dell’Azienda sanitaria provinciale sull’andamento dei contagi nel territorio vibonese, aggiornato a ieri sera. In discesa anche i ricoveri: ad oggi sono cinque. Tutti gli altri positivi del Vibonese si trovano in isolamento domiciliare. [Continua in basso]

Il comune che conta il maggior numero di contagiati è Vibo Valentia: la città capoluogo insieme alle sue frazioni ha 85 positivi. Segue Pizzo con 54 casi attivi; nella città napitina tanta è la preoccupazione, tant’è che è saltata la fiera di Ognissanti e, in seguito ad alcuni contagi emersi nelle scuole, nei giorni scorsi i genitori hanno chiesto che le lezioni in presenza fossero sospese.

Lievita il numero dei positivi anche a Dinami: sono ben 50. In molti si concentrano nella frazione Monsoreto ed hanno interessato anche le scuole, che sono tutte chiuse dal 20 ottobre.

Migliora leggermente la situazione a Soriano, dove ora i positivi sono 25 di cui 2 ricoverati (la scorsa settimana in ospedale erano in sei). Va decisamente meglio anche a Serra San Bruno, che dopo l’uscita dalla zona rossa ha visto via via migliorare i dati: oggi i positivi sono 20 e bambini e ragazzi da ieri sono tornati a scuola in presenza.



A Sorianello i casi scendono a 18 e a Vazzano a 15. Vi è poi Acquaro con 14 contagi; mentre a Ionadi sono 13. Stessa cifra a Gerocarne, dove i casi si sono dimezzati in una settimana. A San Gregorio d’Ippona, poi, ve ne sono 12. In tutti gli altri comuni i contagi restano sotto la decina.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono così suddivisi: 2 a Soriano, 1 a Pizzo e 1 a Vazzano e 1 a Dinami.