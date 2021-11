Covid, scuole ancora chiuse a Monsoreto mentre a Serra si torna in presenza

Nella frazione di Dinami gli istituti sono chiusi dallo scorso 20 ottobre, ora il sindaco ha disposto la proroga finché i tamponi dei positivi non si saranno negativizzati. Nella città di San Bruno calano i casi attivi e si rientra tra i banchi, a Nicotera una classe è in Dad

Restano ancora chiuse le scuole a Monsoreto di Dinami, a causa dell’incremento dei contagi da Covid-19. Lo ha disposto oggi il sindaco, Gregorio Ciccone, con propria ordinanza. La scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado erano già chiuse dallo scorso 20 ottobre. Allora era stato avviato uno screening che ha coinvolto alunni e tutto il personale docente, amministrativo e Ata. L’ordinanza di oggi si è resa necessaria – è scritto nel provvedimento – dopo che l’Asp di Vibo ha comunicato che i tamponi «non hanno dato esito negativo tale da consentire l’avvio della attività didattica in presenza».

Le scuole dunque resteranno chiuse fino a quando l’Asp non comunicherà la negativizzazione dei soggetti risultati positivi. Nel frattempo si terrà un ulteriore screening che coinvolgerà tutti i bambini e ragazzi frequentanti i suddetti istituti. [Continua in basso]

Nel plesso di Dinami centro, invece, risulta chiusa una sola classe: la classe prima della scuola media. Posta in quarantena il 28 ottobre – dopo che i contagi nel comune erano fino a una quarantina in pochi giorni -, potrà tornare in presenza il 7 novembre.

A Serra San Bruno si torna in classe

E proprio oggi, invece, sono tornati in classe gli studenti di Serra San Bruno. Qui, riferisce il sindaco Barillari, i casi sono ormai in discesa: con gli ultimi risultati dei tamponi molecolari di controllo, il numero è sceso a 37. La città di San Bruno è stata per dieci giorni in zona rossa a causa dell’impennata di contagi, registrata in seguito a dei focolai sorti proprio nelle scuole – e in particolare in un asilo. Anche al termine della zona rossa – il 24 ottobre -, il primo cittadino aveva deciso di tenere gli istituti scolastici chiusi ancora per una settimana, in via precauzionale. Oggi, il ritorno in presenza.

Una classe chiusa a Nicotera

Da oggi una classe “chiusa” anche al liceo classico Bruno Vinci di Nicotera. Si tratta della classe prima sezione A: dopo che è stata comunicata la positività di uno studente, il sindaco con un’ordinanza ha disposto che si ricorra – per gli studenti di quella classe – alla Dad fino al 7 novembre.



LEGGE ANCHE: Nuovi casi Covid a Cessaniti: una classe della primaria di Pannaconi finisce in dad



Zambrone, insegnante positiva al Covid: scuola media chiusa e dad per i ragazzi