Nuovi casi Covid a Cessaniti: una classe della primaria di Pannaconi finisce in dad

Il Covid continua a preoccupare le piccole comunità. Dopo i contagi a Zambrone e la positività di una docente in servizio nelle scuole medie, altri tre casi hanno interessato nelle scorse ore Cessaniti. Come specificato dal sindaco Francesco Mazzeo, si tratta di casi collegati a positivi già noti. E non solo: «Siamo venuti a conoscenza di un caso di positività presso la Scuola primaria di Pannaconi e per questo un’intera classe è stata messa in dad, in attesa dell’imminente tampone molecolare da parte dell’Asp», ha fatto presente il primo cittadino.



La situazione viene costantemente monitorata ma il sindaco ribadisce l’importanza di non abbassare la guardia e mantenere comportamenti prudenti: «A Cessaniti, il quadro è chiaro e circoscritto. I contagiati sono in via di guarigione. Diversamente a Pannaconi, la positività della bambina è emersa venerdì scorso e adesso, in sinergia con la scuola, stiamo comunicando i tracciamenti all’Asp per poi programmare il tampone molecolare».



Al momento i contagi sul territorio comunale sono così distinti: 6 persone positive a Cessaniti, una a Pannaconi. I soggetti guariti da inizio pandemia sono 126, i decessi 2.