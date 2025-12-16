La sede dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Vibo Valentia, in partnership con Azienda sanitaria provinciale, ha ospitato il convegno “Problemi e Patologie alcol – relate”.

L’iniziativa fa parte del programma annuale di aggiornamento professionale ed è stata supportata dal direttore dell’Ufficio formazione Andrea Petta e da Vania Di Gesu.

I lavori si sono aperti con la registrazione dei partecipanti e i saluti istituzionali, cui è seguita la presentazione del corso a cura del professor Ludovico Abenavoli ispiratore dell’evento e del dottor Francesco Del Giudice.

I lavori scientifici sono stati articolati in due sessioni.

La prima sessione, moderata dal dottor Francesco Arena e dal dottor Raffaele Bava, ha affrontato temi di emergenza clinica, epatogastroenterologia e neurologia. Tra gli interventi, quello del dottor Vincenzo Natale sull’alcol nelle emergenze, a seguire il prof. Ludovico Abenavoli sulle patologie alcol-relate in ambito gastroenterologico e la dottoressa Stefania Barone sugli effetti dell’alcol sul sistema nervoso.

La seconda sessione, presieduta dal dottor Giuseppe Purita e dottor Alfredo Vallone, ha ampliato il quadro disciplinare con focus su età evolutiva, medicina legale, odontoiatria e psicologia. Gli interventi hanno visto la partecipazione del dottor Salvatore Braghò, dottoressa Isabella Aquila, dottoressa Tindarita Todaro e dottor Massimo Aiello.

Ampio spazio è stato riservato al confronto tra esperti, evidenziando la necessità di un approccio interdisciplinare alla prevenzione e trattamento dell’abuso alcolico. La giornata si è conclusa con la prova ecm, a conferma del valore formativo e aggiornamento professionale dell’iniziativa.