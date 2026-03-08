Negli ambulatori della struttura sanitaria visite specialistiche, prelievi e raccolta dei campioni per il test del sangue occulto nelle feci. L’iniziativa resa possibile dal lavoro di medici, infermieri e dal sostegno della comunità

Si sono svolti negli ambulatori dell’ospedale di Pizzo gli screening oncologici gratuiti rivolti alla popolazione, promossi dall’associazione ODV Sole di Speranza. L’iniziativa – è scritto in un comunicato stampa – ha offerto ai cittadini un’opportunità di prevenzione attraverso visite specialistiche ed esami mirati.

Le attività sono state realizzate grazie alla collaborazione di diversi professionisti sanitari che hanno messo a disposizione le proprie competenze: il dottore Giulio Caridà, oncologo ed ematologo dell’ospedale Ciaccio di Catanzaro, il dottore Simone Monteleone, medico di Continuità assistenziale presso l’Asp di Cosenza, la dottoressa Alessia Lico, dietista nutrizionista, e gli infermieri Moreno Ceravolo e Giorgio Perri.

Nel corso della mattinata – si legge nella nota stampa – sono state effettuate visite mediche, prelievi ematici e la raccolta dei campioni per lo screening del sangue occulto nelle feci, esami utilizzati per favorire la diagnosi precoce.

L’associazione ha inoltre rivolto un ringraziamento alla dottoressa Maria Dolores Passante, direttore del Distretto sanitario unico di Vibo Valentia, per aver concesso l’utilizzo degli ambulatori, alla dirigente amministrativa Maria Grazia Vavalà, all’infermiera Carmela Gaglioti e al sindaco di Pizzo Sergio Pititto per il supporto fornito.

La giornata è stata sostenuta anche dalle donazioni raccolte durante la camminata del 12 ottobre, iniziativa che ha coinvolto numerosi partecipanti e che ha permesso di finanziare l’attività di prevenzione.

L’associazione Sole di Speranza – concludono i promotori – esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa e annuncia l’intenzione di continuare a promuovere attività di informazione e prevenzione sanitaria rivolte alla comunità.