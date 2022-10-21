Diversi i medici coinvolti nell'evento teso a portare avanti l'obiettivo della prevenzione

In occasione dell’Ottobre Rosa, il mese della prevenzione contro il tumore al seno, martedi prossimo, presso la Biblioteca Comunale di Vibo Valentia, alle ore 17.00, si terrà l’evento “Tumore al seno. Prevenzione, Diagnosi Precoce, Informazione e Stili di Vita” organizzato dalle associazioni Fidapa e Adisco di Vibo Valentia. All’incontro, moderato dalla giornalista Patrizia Venturino, interverranno la dottoressa Carmelina Ermio, primario di Ginecologia e Ostetricia Ospedale Jazzolino, la dottoressa Stefania Gatto presidente Vibo in Rosa, il direttore Antonio Morabito Loprete, responsabile Centro Screening Oncologici Asp Vibo Valentia e Michele Comito, presidente Commissione regionale Sanità. Presenzieranno, inoltre: Maria Limardo, sindaco di Vibo, Salvatore Solano, presidente della Provincia, Giuseppe Giuliano, commissario straordinario dell’Asp, Antonio Maglia, presidente dell’Ordine dei Medici, Loredana Pilegi, presidente provinciale Aidm, Gaetano Mazzarella, presidente provinciale Avis ed Ernesto Stella, presidente associazione “Insieme per”. L’evento è stato organizzato per ribadire ancora una volta l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce quali efficaci strumenti di contrasto al tumore al seno e per sensibilizzare e informare le donne di tutte le età ad adottare stili vita coerenti, in grado di prevenire il manifestarsi di una patologia aggressiva e invalidante, anche se per fortuna non più letale come un tempo. La Fidapa Vibo Valentia e l’Adisco Vibo Valentia, attraverso le rispettive presidenti, Annamaria Figliano e Sandra Genco, rinnovano l’invito alla cittadinanza a partecipare all’evento e rinforzano l’impegno a portare avanti la battaglia per prevenire e diagnosticare precocemente il tumore al seno, una battaglia per le donne di tutte le età e, conseguentemente, per tutte le famiglie senza distinzione alcuna.