Certificazione verde covid 19, l’Azienda sanitaria di Vibo apre uno sportello

Come è noto dal 6 agosto la certificazione verde covid-19 rilasciata dal Ministero della Salute, servirà per accedere ai seguenti servizi e attività: partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose; accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture; accedere ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.[Continua in basso]

La certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da covid-19 nei sei mesi precedenti. Per i soggetti con pregressa infezione da Sars-Cov2 che non hanno ancora ottenuto la certificazione verde, l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha aperto uno sportello dedicato, attivo nei giorni di: lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12, presso il II piano della struttura sanitaria di Pizzo in via Nazionale. Venerdì dalle 10 alle 12, presso il I piano della sede legale dell’Asp di Vibo Valentia, in via Dante Alighieri.