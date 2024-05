A Jonadi parte il servizio informativo gratuito per le persone sorde

A Jonadi parte il nuovo servizio d’informazione gratuita, fondamentale per l’inclusione e la sicurezza dei cittadini sordi residenti sul territorio comunale. Il tutto nasce dal protocollo d’intesa stipulato dal Comune con l’associazione “Emergenza Sordi APS“. Ad annunciare l’avvio dell’iniziativa, tesa a garantire ai soggetti più fragili un’informazione efficace e tempestiva riguardo a tutte le novità e le situazioni di emergenza, è oggi il sindaco Fabio Signoretta, il quale si dice entusiasta «di dare il via a questa partnership con l’associazione di settore. L’inclusione – sottolinea – è un valore fondamentale per la nostra comunità, e questo protocollo d’intesa ci permetterà di assicurare che nessun cittadino venga lasciato indietro, garantendo un accesso equo e completo alle informazioni, specialmente in momenti critici. Lo strumento dell’App “Municipium” sarà reso disponibile in modo assolutamente gratuito per gli utenti. Esso permetterà di selezionare il Comune di Jonadi e di rimanere aggiornati su tutte le informazioni e le novità che lo riguardano. Ringrazio quanti nell’amministrazione comunale e nel mio staff si sono prodigati per portare avanti questo importante progetto». «Questa collaborazione – afferma dal canto suo il presidente di “Emergenza Sordi APS” Luca Rotondi – segna un importante passo avanti nella promozione dell’accessibilità e della sicurezza per le persone sorde. Nostro obiettivo prioritario è l’abbattimento di qualsiasi barriera della comunicazione in campo emergenziale e la promozione di comportamenti virtuosi da parte delle Amministrazioni pubbliche, volti a tutelare la salute psico-fisica di queste persone». Attraverso questa partnership, il Comune di Jonadi si impegna a fornire strumenti e risorse affinché i cittadini alle prese con la problematica della carenza di udito possano, tra l’altro, essere pienamente coinvolti nelle attività locali. Grazie a questa collaborazione, nello specifico, sarà possibile sviluppare e implementare canali di comunicazione adeguati per la comunità sorda, garantendo la diffusione di avvisi e istruzioni durante situazioni di emergenza, come ad esempio eventi meteorologici estremi, terremoti o altre calamità.

