Nicotera, sette nuovi casi di coronavirus

Sette nuovi casi di coronavirus a Nicotera. Due soggetti risiedono a Nicotera Marina, appartengono allo stesso nucleo familiare e sono risultati positivi al tampone antigenico. Altro soggetto positivo risiede invece a Nicotera. Positivi anche due dipendenti del Comune di Nicotera ed un assessore. Il sindaco Giuseppe Marasco ha così deciso di attivare un tracciamento dei soggetti venuti a contatto con gli infetti e sono venuti fuori altri due casi di Covid-19. Per tali ultimi quattro casi si è in attesa del test antigenico.

Sulla scorta di questi primi dati preoccupanti, il sindaco avvierà domani una campagna di screaning per circoscrivere potenziali focolai.