Il sottosegretario Costa a Tropea: «L’obiettivo del Governo è restituire la sanità ai calabresi» -VIDEO

L’esponente politico ha fatto tappa all’ospedale della Perla del Tirreno da dove ha lanciato un appello: «Vaccinatevi. È l'unica strada per uscire dalla pandemia»

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, è ritornato in Calabria per una due giorni di “ricognizione” nelle strutture sanitarie calabresi, ma anche per verificare a che punto è la campagna vaccinale.

Tappa a Tropea

Prima tappa del tour l’ospedale di Tropea: «Sono qui – ha commentato – per testimoniare la vicinanza dello Stato ai territori. È giusto essere vicini a chi ormai da più di un anno è in trincea, in prima linea nella lotta al Covid».

Sanità commissariata

Il politico ha anche affrontato il tema del commissariamento della sanità che dura ormai da un decennio: «L’augurio – ha affermato – è che la sanità calabrese torni ai calabresi. Credo che questo sia l’obiettivo di tutti. La Calabria e i calabresi hanno bisogno di una sanità che torni ad essere programmata dal territorio, che torni a fare investimenti e a creare quelle condizioni affinché i calabresi possano avere una sanità d’eccellenza, di qualità e accessibile».

La vaccinazione

Costa ha anche rimarcato l’importanza della vaccinazione: «Dobbiamo veicolare un messaggio di fiducia nei confronti dei vaccini. Il vaccino è l’unica via d’uscita da questa pandemia. Nelle regioni con basse vaccinazioni – ha precisato – i ricoveri tornano ad aumentare. E se aumentano non solo si rallenta il ritorno alla normalità ma si compromette l’attività degli ospedali».

L’esponente di “Noi con l’Italia” proseguirà il suo tour domani a Soverato, per poi raggiungere Roccella e Siderno, nella locride. La tappa calabrese si concluderà a Reggio Calabria con visite al Gom e al centro vaccinale.