L’Asp sull’uomo azzannato da un maremmano: «Soriano non è un ospedale»

«La struttura sanitaria di Soriano non è ospedale civile, quindi non puó avere un Pronto soccorso ed essere definita un Centro di prima assistenza territoriale». È quanto precisa Antonio Talesa, referente aziendale dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, in riferimento all’articolo pubblicato ieri nel quale abbiamo dato conto della disavventura di Fedele Ceravolo, insegnante in pensione di 75 anni. Originario di Soriano ma da anni residente a Torino, durante una passeggiata sulla provinciale Soriano-Pizzoni, una coppia con tre cani al seguito e senza guinzaglio si è avvicinata per chiedere un’informazione. A quel punto, un maremmano gli ha azzannato la gamba sinistra. L’uomo, accompagnato dal fratello, decide di recarsi al vicino ospedale di Soriano per farsi medicare la ferita. Ma arrivati sul posto non era presente alcun camice bianco. [Continua in basso]

«Ribadisco – replica infine Talesa – che Soriano non è un ospedale. Al suo interno vi è ubicata una Rsa. Vengono, altresì, assicurate alcune attività specialistiche programmate e la dialisi. Inoltre, è sede di Punto di primo intervento, funzionante H12, così come previsto dal Dca gestito dalla Postazione di emergenza territoriale 118».

