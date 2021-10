Emergenza Covid, 145 nuovi casi positivi in Calabria: molti sono nel Vibonese

Sono 145 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 5.200 tamponi analizzati (tasso di positività al 2,79%). Di questi contagi, ben 47 sono relativi alla provincia di Vibo Valentia che vede così crescere il numero di casi attivi sul suo territorio. È quanto riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione. Si conta anche un decesso (in provincia di Reggio) e 87 guarigioni. Per quanto riguarda i ricoveri: ce n’è uno in meno nei reparti ordinari e uno in più in terapia intensiva. [Continua in basso]

Covid, i casi di oggi

I contagi di oggi sono coì suddivisi: 2 a Catanzaro, 12 a Cosenza, 21 a Crotone, 54 a Reggio, 47 a Vibo e 9 da altra regione o Stato estero (6 migranti comunicati dall’Asp di Catanzaro, 2 comunicati dall’Asp di Reggio e un soggetto da fuor regione comunicato dall’Asp di Crotone).

Covid, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 65 (3 in reparto, 3 in terapia intensiva, 59 in isolamento domiciliare); 11.280 guariti, 157 deceduti;

– Cosenza: casi attivi 1.264 (23 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1240 in isolamento domiciliare); 25.979 guariti, 651 deceduti;

– Crotone: casi attivi 198 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 196 in isolamento domiciliare); 8.125 guariti, 115 deceduti;

– Reggio Calabria: casi attivi 727 (42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 681 in isolamento domiciliare); 29.088 guariti, 404 deceduti;

– Vibo Valentia: casi attivi 367 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 361 in isolamento domiciliare); 6.289 guariti, 101 deceduti.