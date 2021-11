Covid, a Pizzoni un bimbo positivo al molecolare: asilo chiuso e alunni in quarantena

Scuola dell’infanzia chiusa e tutti i bambini in quarantena a Pizzoni. È quanto è stato disposto dal sindaco del comune dell’entroterra vibonese, Vincenzo Caruso, in seguito alla rilevazione di un caso di positività al Covid, tramite test molecolare, tra gli alunni dell’asilo di via Francesco De Caria. La scuola è stata chiusa in via cautelativa e preventiva e si protrarrà fino a sabato 4 dicembre. [Continua in basso]

In seguito alla comunicazione dell’Azienda sanitaria di Vibo Valentia relativa al contagio, si è provveduto a disporre le ordinanze di quarantena. Nella sola giornata di ieri il sindaco di Pizzoni ne ha firmate ben 24. Sale l’apprensione, dunque, in un paese di poco più di mille anime che ultimamente era riuscito a mantenersi “Covid free”.

Intanto il dirigente scolastico reggente dell’Istituto comprensivo di Vallelonga – di cui fa parte l’asilo di Pizzoni – Eleonora Rombolà, ha reso noto che gli alunni e i docenti di quella scuola dell’infanzia giorno 4 dicembre, a partire dalle ore 11, saranno sottoposti a tampone molecolare al PalaMaiata di Vibo Valentia al fine di verificare l’eventuale espandersi del contagio.



E per quanto riguarda la campagna di immunizzazione contro il Covid, l’amministrazione comunale fa sapere che il 2 dicembre – dalle ore 15 alle 19 – nella sala consiliare del municipio saranno somministrati i vaccini a tutti gli over 12 che debbano ricevere la prima o la seconda dose e a tutti gli over 40 a cui tocca invece la terza inoculazione. Non è necessaria la prenotazione, ma basterà presentarsi con la tessera sanitaria.



