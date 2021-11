Covid, crescono i contagi e le classi tornano in Dad anche con un solo caso

I contagi crescono e le classi tornano in Dad anche con un solo positivo. Lo stabilisce una circolare firmata ieri sera dal capo dipartimento del ministero della Salute, come è anticipato oggi da alcuni quotidiani, tra tutti Repubblica e Stampa.

I presidi: «Siamo stati facili cassandre»

«Siamo stati facili cassandre, avevamo lanciato l’allarme già pochi giorni dopo la pubblicazione della nota congiunta Salute-Istruzione n. 1218 del 6 novembre scorso. Le scuole, nonostante le mille difficoltà e con uno smisurato carico di lavoro sulle spalle dei dirigenti e del personale, hanno retto. Lo stesso non possiamo dire dei dipartimenti di prevenzione che non sono riusciti sin da subito a garantire la tempistica dei testing e in molti casi non hanno applicato quelle procedure di tracciamento». È il commento di Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione dei presidi al ritorno in Dad anche con un solo contagiato.

«Con l’aumento della pressione dovuta alla risalita dei casi le regole del protocollo sono saltate costringendo al ricorso alla Dad anche con un solo caso di positività in classe. La pandemia è ben lontana dalla sua conclusione e dobbiamo tutti collaborare per contrastarla, iniziando da una più completa vaccinazione di massa», aggiunge Antonello Giannelli.

Mattarella: «Non abbassiamo la guardia»

«La recrudescenza dei contagi ci ricorda di non abbassare la guardia e ci richiama alla massima responsabilità nei comportamenti individuali e collettivi, per contrastare la circolazione del virus e non compromettere la libertà che abbiamo faticosamente riconquistato nella vita economica e sociale». Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.