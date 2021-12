Emergenza Covid 19, il sindaco di Rombiolo chiude tutte le scuole

La decisione del primo cittadino Domenico Petrolo per via dei timori dovuti al diffondersi del contagio da coronavirus

Sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino a sabato 11 dicembre prossimo. Lo ha deciso il sindaco di Rombiolo Domenico Petrolo, il quale ha firmato l’apposita ordinanza numero 318. La scelta del capo dell’amministrazione per i timori suscitati dal diffondersi del contagio da coronavirus e che, dunque, questo possa allargarsi tra gli alunni che frequentano gli istituti scolastici ubicati nel territorio comunale di Rombiolo.