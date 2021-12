Guardia medica a Cassari, il Comune di Nardodipace rinnova la concessione all’Asp

Rinnovata dalla giunta comunale di Nardodipace, guidata dal sindaco Antonio Demasi, la concessione per tutto il 2022 dei locali della postazione di emergenza della Guardia medica, ubicata nella frazione di Cassari, in favore dell’Asp di Vibo Valentia. Si tratta di un servizio indispensabile per i cittadini della frazione, in ragione della zona di isolamento in cui si trova Cassari. La concessione di comodato d’uso dei locali è stata sin qui prorogata sin dal 2016 in favore dell’Asp di Vibo, rimanendo a carico del Comune di Nardodipace il pagamento dei canoni per la fornitura dell’energia elettrica e del gas.