Covid, impennata di contagi in Calabria: 3207 casi e 13 morti. I dati nel Vibonese

Boom di contagi in Calabria: nelle ultime 24 ore sono 3.207 i nuovi casi, a fronte di 13.995 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 22,92%. Emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 13 morti e 1.562 guarigioni. Salgono i ricoveri in area medica (+5), mentre calano quelli in Rianimazione (-5). [Continua in basso]

Covid, i nuovi casi

I nuovi contagi sono così divisi: 220 a Catanzaro, 571 a Cosenza, 1101 a Crotone, 975 a Reggio Calabria, 336 a Vibo Valentia e 4 da altra regione.

I morti: 1 a Catanzaro, 2 a Cosenza, 9 a Reggio e 1 a Vibo.

Covid, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 4070 (71 in reparto, 13 in terapia intensiva, 3986 in isolamento domiciliare); 13603 guariti, 181 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 7993 (131 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7854 in isolamento domiciliare); 29218 guariti, 757 deceduti.

– Crotone: casi attivi 2408 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2384 in isolamento domiciliare); 10484 guariti, 134 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 10986 (164 in reparto, 11 in terapia intensiva, 10811 in isolamento domiciliare); 39124 guariti, 490 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 6774 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6767 in isolamento domiciliare); 8515 guariti, 128 deceduti.



L’Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 4 nuovi casi a domicilio. L’Asp di Crotone comunica: «Rispetto al totale di 1101 casi registrati in data odierna, 1030 si riferiscono a test antigenici eseguiti nei giorni precedenti».