Asp di Vibo, si insedia Giuliano: «Piena disponibilità a lavorare fin da subito»

«L’incarico di commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia, con quello dell’Azienda ospedaliera Universitaria Mater Domini di Catanzaro, mi ha colto di sorpresa e certamente di ulteriore responsabilità. Devo ringraziare il presidente della Regione, Roberto Occhiuto nella qualità di commissario, per la fiducia che ha voluto dimostrare nei miei confronti, esprimendo la ferma volontà di non deludere le attese operative riposte nell’importante incarico». Lo ha detto il nuovo commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia Giuseppe Giuliano nel suo giorno di insediamento nella sede di Palazzo ex Inam. [Continua in basso]

«La mia precedente esperienza nell’Asp di Vibo Valentia – ha aggiunto -, pur se breve, mi servirà certamente quale buon viatico per dare risposte alle legittime aspettative sanitarie di un territorio che ha bisogno della massima attenzione e, conseguentemente, della necessità di ampliare e garantire servizi sanitari, con particolare attenzione alle vaccinazioni, e comunque all’altezza dei tempi difficili che il paese sta attraversando. Nel ribadire il ringraziamento nei confronti del presidente Occhiuto, confermo la piena disponibilità a lavorare fin da subito, unitamente al management dell’Azienda ed alla dirigenza medica e sanitaria, per affrontare e garantire – ha concluso Giuseppe Giuliano – la soluzione dei problemi dell’Azienda sanitaria di Vibo Valentia, coinvolgendo per come possibile le amministrazioni locali del territorio».