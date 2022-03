Covid, nel Vibonese c’è una nuova vittima e i casi attivi sono quasi 16mila: il bollettino

C’è una nuova vittima del Covid nel Vibonese: sale così a 159 il bilancio dei morti da inizio pandemia. E intanto i contagi continuano a lievitare e i casi attivi oggi sfiorano le sedicimila unità: attualmente in provincia, infatti, sono 15.929 i positivi, di cui 18 si trovano ricoverati. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione. I contagi in tutta la Calabria oggi sono 1.897 e 6 i decessi (3 Cosenza, 2 a Crotone e uno a Vibo Valentia). I tamponi analizzati sono stati 10.085, con un tassi tasso di positività al 18,81%. Per quanto riguarda i ricoveri: sono +4 in terapia intensiva e +8 nei reparti ordinari. Le guarigioni nell’ultima giornta: 1.346. [Continua in basso]

I contagi di oggi sono così distribuiti: Catanzaro +389, Cosenza +669, Crotone +103, Reggio Calabria +693, Vibo Valentia +36, da altra regione +7.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 6377 (72 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6294 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30807 (30561 guariti, 246 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 30052 (137 in reparto, 4 in terapia intensiva, 29911 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38580 (37610 guariti, 970 deceduti).

– Crotone: casi attivi 4877 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4855 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24469 (24271 guariti, 198 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 14308 (127 in reparto, 6 in terapia intensiva, 14175 in isolamento domiciliare); casi chiusi 100780 (100095 guariti, 685 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 15929 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15911 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16509 (16350 guariti, 159 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 5 nuovi casi a domicilio”. L’Asp di Crotone comunica 2 soggetti positivi nel setting fuori regione.