Covid Calabria, i casi sfiorano quota duemila: aumentano i positivi nel Vibonese

Contagi in lieve aumento e crescita dei ricoveri nei reparti ordinari. Il Covid continua a registrare alti numeri in Calabria dove nelle ultime 24 ore si attestano 1.997 casi (ieri erano 1.692) e 6 morti (1 Catanzaro, 4 Cosenza, 1 Reggio Calabria). +16 i ricoveri nei reparti ordinari, invariata la situazione nella terapia intensiva. 1.189 i guariti, tasso di positiva al 25,05%. I nuovi positivi sono così distribuiti: Catanzaro +175, Cosenza +514, Crotone +551, Reggio Calabria +384, Vibo Valentia +371 (ieri 55), Altra regione +2. [Continua in basso]

Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.699.269 (+7.973). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 305.242 (+1.997) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: