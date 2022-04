Covid, Vibo tra le 21 province italiane con incidenza superiore a mille casi

Vibo Valentia è tra le 21 province italiane in cui l’incidenza dei casi Covid è superiore a 1.000 per 100.000 abitanti. Si tratta, nello specifico, di un valore pari a 1.083: in lieve aumento rispetto a quello della scorsa settimana (1.064).

Lo riporta il monitoraggio effettuato dalla Fondazione Gimbe, che – nel periodo che va dal 30 marzo al 5 aprile – mostra come siano 38 le province che registrano un incremento percentuale di nuovi casi di Covid-19 rispetto alla settimana precedente; mentre 69 registrano una diminuzione.



Nello stesso arco di tempo, scendono da 34 a 21 le province con incidenza superiore a 1.000 casi per 100.000 abitanti, valore importante per capire la circolazione virale. Si tratta di: Avellino (1.374), Lecce (1.342), Messina (1.256), Teramo (1.250), Bari (1.200), Ascoli Piceno (1.174), Potenza (1.166), Brindisi (1.145), Benevento (1.130), Perugia (1.115), Reggio di Calabria (1.104), Chieti (1.084), Vibo Valentia (1.083), Fermo (1.080), Padova (1.069), Frosinone (1.057), Ancona (1.048), Crotone (1.040), Latina (1.031), Rieti (1.031) e Taranto (1.018).

