Mancano gli specialisti per le visite ambulatoriali, l’Asp di Vibo mette a bando le ore: ecco le branche

La sede dell’Asp di Vibo Valentia

Mancano i medici specialisti per assicurare nei tempi giusti le visite ambulatoriali da svolgere nelle varie strutture sanitarie ubicate a Vibo Valentia e nei centri della provincia. Da qui la scelta – obbligata – dell’Azienda sanitaria provinciale di mettere a bando le ore nella speranza di riuscire a coprire l’intero monte orario di lavoro e fornire così servizi adeguati alla collettività. Pubblicato, infatti, dall’Azienda sanitaria provinciale l’Avviso contenente le maggiori ore disponibili per le visite specialistiche ambulatoriali a tempo indeterminato valevoli per il II semestre dell’anno in corso da svolgere nell’ambito territoriale del Distretto sanitario unico di Vibo Valentia, guidato dal direttore Raffale Bava. A renderlo noto è il Comitato consultivo zonale per la specialistica ambulatoriale. [Continua in basso]

Le branche mediche messe a bando con le rispettive ore disponibili

Queste le branche interessate dal Bando pubblico e il corrispettivo numero delle ore disponibili: Anestesia (38 ore settimanali); Endocrinologia (28 ore settimanali); Medicina Interna (19 ore settimanali); Ortopedia (19 ore settimanali); Pneumologia (38 ore settimanali); Radiologia (72 ore settimanali); Reumatologia (12 ore settimanali). Per l’assegnazione delle ore saranno seguiti i criteri previsti dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità ambulatoriali. Gli aspiranti al turno devono comunicare con lettera raccomandata la propria disponibilità al Comitato consultivo zonale entro e non oltre il 30 giugno prossimo.

Già incrementate le ore agli specialisti titolari di incarico

Medico, immagine di repertorio da pixabay

Va ricordato che a fine maggio i vertici di Palazzo ex Inam hanno, inoltre, deciso di incrementare le ore di lavoro agli specialisti ambulatoriali già titolari di incarico a tempo indeterminato, che prestano servizio negli ambulatori del Vibonese. Il completamento dell’orario è stato condiviso e concordato con il Comitato zonale per la specialistica ambulatoriale dell’Azienda sanitaria, che ha definito le branche specialistiche ambulatoriali che «hanno carenza di ore dedicate». La decisione è stata adottata – tramite l’approvazione a fine maggio di apposita delibera – dal commissario straordinario Giuseppe Giuliano, il quale, a sua volta, ha fatto propria la proposta giunta sul tavolo del suo ufficio da parte del direttore del Distretto sanitario unico Raffaele Bava e del responsabile del procedimento Gabriele Chiera. La delibera del massimo responsabile della sanità vibonese deve, tuttavia, attendere necessariamente l’autorizzazione da parte della Regione Calabria. Solo dopo potrà diventare pienamente esecutiva. [Continua in basso]