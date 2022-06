“Jazzolino” di Vibo: lavori al Pronto soccorso: interdetto all’utenza il regolare ingresso

Il regolare ingresso al Pronto soccorso dell’ospedale civile “Jazzolino” di Vibo Valentia sarà interdetto all’utenza, compresi gli automezzi di soccorso, «presumibilmente» per due intere settimane: da lunedì 13 giugno a domenica 26. Il motivo? «Urgenti e non prorogabili lavori di adeguamento e ristrutturazione dei locali» del Servizio di emergenza-urgenza. È la stessa Azienda sanitaria provinciale a renderlo noto.



«L’accesso – si legge in una breve comunicazione – sarà consentito dall’ingresso principale del nosocomio di piazza Fleming che consentirà il passaggio all’atrio centrale della struttura, dove troverà collocazione il triage del Pronto soccorso, come da relative dirette indicazioni anche da parte di personale incaricato. L’amministrazione è consapevole del disagio causato all’utenza e agli operatori sanitari, comunque determinato dalle inderogabili necessità di ristrutturare i locali ospedalieri e renderli maggiormente adeguati alle esigenze di tutta la comunità».