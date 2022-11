Concorso per Nefrologia Vibo: ecco i componenti della commissione esaminatrice

A inizio ottobre, per via della carenza di personale, per i medici in servizio nella Struttura semplice a valenza dipartimentale di nefrologia e dialisi (Ssvd) dell’ospedale “Jazzolino” è stato deciso il lavoro straordinario

L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha provveduto a nominare la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di Nefrologia. Questa dunque la sua composizione: Giuseppe Rodolico (presidente); Giovanni Battaglia (componente); Vito Ignazio Barraco (componente); Davide Matalone (segretario). L’incarico è stato ufficializzato dal commissario straordinario dell’Azienda di via Dante Alighieri Giuseppe Giuliano con proprio atto deliberativo. La pubblicazione del concorso da parte dell’Asp risale al 14 giugno del 2021, mentre il 24 marzo 2022 si è invece proceduto all’ammissione dei candidati in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando.



Va detto che a inizio ottobre, per via della carenza di personale, per i medici attualmente in servizio nella Struttura semplice a valenza dipartimentale di nefrologia e dialisi (Ssvd) dell’ospedale civile “Jazzolino” di Vibo Valentia è stato deciso il lavoro straordinario. La grave carenza di organico, dunque, non risparmia alcun reparto ospedaliero del Vibonese. E così anche l’Unità di nefrologia del nosocomio del capoluogo corre il serio e concreto rischio di non riuscire ad assicurare i servizi essenziali. Ricorrere a ore di straordinario da parte dell’Asp è apparsa evidentemente l’unica soluzione possibile e praticabile per affrontare una situazione di emergenza aggravata e resa ancora più complicata anche dalla pandemia da Covid 19.

LEGGI ANCHE: Ortopedia Vibo, il concorso va avanti: ora c’è la commissione. Ecco quanti sono i candidati e i posti

Medicina interna: l’Asp di Vibo proroga i contratti a due specialisti, ma uno si dimette