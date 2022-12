Le eccellenze calabresi della chirurgia si ritrovano a Vibo Valentia – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Il gotha della Chirurgia calabrese si è dato appuntamento a Vibo Valentia per il ventesimo congresso biennale promosso dall’Associazione calabrese di scienze chirurgiche presieduta da Carlo Talarico. Un simposio diviso in tre sessioni, supportato da un videoforum, che – partendo dalle innovative tecniche d’intervento, in ambito addominale e ambulatoriale – ha esplorato il campo delle nuove tecnologie. [Continua in basso]

Un’occasione importante, ospitata nella cornice del 501 hotel, per mettere in rete le eccellenze di una sanità calabrese che continua a pagare dazio per le carenze infrastrutturali e d’organico, sopperite dal valore dei camici bianchi e dal loro impegno. Una sanità, quella agognata dai chirurghi, che affronta il presente ma vuol guardare ad un futuro nel quale i pazienti possano curarsi entro i confini della propria regione.