Serra, convocato Consiglio comunale aperto per parlare di Casa della comunità

Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, ha convocato un Consiglio comunale aperto in seduta straordinaria pubblica per affrontare il tema della Casa della comunità. L’assemblea si svolgerà mercoledì 18 gennaio alle ore 16:30 nella sala conferenze di Palazzo Chimirri. La convocazione arriva dopo la richiesta di alcuni consiglieri comunali.

In particolare, poco meno di un mese fa gli esponenti dell’opposizione Antonio Procopio, Luigi Tassone, Biagio Figliucci e Vito Regio avevano annunciato di voler richiedere un Consiglio comunale aperto. Lo scopo, quello di spingere affinché «venga individuata un’altra struttura rispetto ai locali dell’ospedale San Bruno – avevano riferito – perché, tralasciando per il momento ogni discorso sull’idoneità dei locali attualmente scelti, pensiamo che nel lungo periodo i servizi offerti dalla Casa della comunità possano andare a sostituire integralmente le prestazione ospedaliere e questo è un rischio che non possiamo permetterci».

