Vibo, disagi e lunghe file a Moderata Durant per la scelta del medico di base

Ore 8, poliambulatorio di Moderata Durant a Vibo Valentia. L’atrio è già pieno di persone, sono a decine, alcune tornate per il terzo giorno di fila. Quello che dovrebbero fare è semplice, eppure sempre più spesso sbrigare anche piccole pratiche si trasforma in una vera e propria odissea. In questo caso, i malcapitati dovrebbero “solo” scegliere il medico di base o il pediatra. Tuttavia c’è chi dopo qualche giorno di andirivieni non ci è ancora riuscito. «Con oggi sono tre volte che vengo rimandata indietro», racconta un’utente alla nostra testata. [Continua in basso]

«Oggi sono arrivata di buon mattino a Moderata Durant, verso le otto c’era già la fila, un fiume di persone – prosegue la donna -. Poco dopo è comparso un operatore che ha iniziato a chiamare i numeri fino al cinquanta». Un dipendente ha provato a spiegare ai presenti lo stato delle cose: «Ci è stato detto che riescono a sbrigare massimo cinquanta pratiche al giorno, tutti gli altri vengono rimandati indietro. Stamattina c’era gente tornata per la terza o quarta volta». Un grande disagio dunque, che si potrebbe ovviare scegliendo il medico di famiglia tramite l’apposita procedura online. Una soluzione, tuttavia, non agevole per i più anziani. Ma non solo: «Un cartello avvisa gli utenti che l’ufficio è chiuso di giovedì perché quel giorno vengano sbrigate le pratiche presentate online. Il rischio è che si finisca per allungare le cose, perché se presento la domanda online, la guardano di giovedì e manca qualcosa o qualche documento non va bene, vengo rimandata al giovedì successivo. Tanto vale riprovare di presenza».

