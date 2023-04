Ospedale di Vibo, l’Asp assume tre dirigenti medici per il reparto di Chirurgia

L'importante Unità operativa dello Jazzolino che avrà in forza gli specialisti, era stata al centro di una richiesta di sostituzione urgente per turn over di alcuni medici

Per la necessità di reclutare personale per i vari reparti dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, nello specifico caso per il reparto di Chirurgia, l’Azienda sanitaria provinciale, lo scorso gennaio, ha indetto un avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo pieno e determinato, per dodici mesi, eventualmente prorogabili, di tre posti di Dirigente Medico – disciplina di Chirurgia Generale. Undici sono state le istanze di partecipazione pervenute entro i termini di presentazione e si è dunque proceduto all’ammissione dei candidati e, contestualmente, alla nomina della relativa Commissione di Valutazione la quale, ha successivamente proceduto alla valutazione dei titoli prodotti da ciascun candidato, redigendo la relativa graduatoria di merito. [Continua in basso]

Giuseppe Giuliano, commissario Asp di Vibo

Recepito e approvato il verbale relativo alla graduatoria di merito, il Commissario straordinario Giuseppe Giuliano ha deliberato di procedere all’assunzione, a tempo pieno e determinato, per un periodo di mesi dodici, eventualmente prorogabili, dei candidati collocatosi al primo, al secondo e al terzo posto della graduatoria stessa e, precisamente, del dottore Daniele Dignitoso, della dottoressa Francesca Lentini e del dottore Antonio Idone. L’assunzione avverrà presumibilmente in data primo maggio 2023, mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato, con rapporto esclusivo, ai sensi del vigente Ccnl Area Sanità.

Lo scorso dicembre il direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale dello “Jazzolino”, aveva richiesto la sostituzione urgente per turn over di tre dirigenti medici, di cui due già collocati in pensione negli anni 2021 / 2022 e un terzo in procinto di pensionamento. La direzione Aziendale sanitaria di Vibo Valentia, aveva dunque disposto l’iter necessario per indire un concorso pubblico circa la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre dirigenti medici – Specialisti in Chirurgia Generale. I dirigenti medici andati in pensione tra il 2021 e il 2022 sono Raffaele Pagano e Francesco Suraci, il collega, invece, che a marzo ha concluso la propria attività professionale all’interno del reparto di Chirurgia Generale dello “Jazzolino”, è Giuseppe Maccarone. Attualmente, in forza all’importante Unità Operativa del nosocomio di Vibo Valentia vi sono: Franco Zappia, primario del reparto e i dirigenti medici Giovanni Petracca, Ivana Mileto, Francesco Plutino, Mariano Mazzeo, Francesco Mio, Antonietta Posterino, Fabrizio Silvaggio e Danilo Cafaro, quest’ultimo presta servizio anche all’ospedale di Tropea. Dal mese di maggio, dunque, tre nuovi dirigenti medici saranno in forza al reparto di Chirurgia dello “Jazzolino”.

