L’Asp di Vibo cerca un direttore sanitario: Galletta si dimette

Il dirigente lascerà ufficialmente l'incarico dal primo maggio per ricoprire il medesimo ruolo in una struttura sanitaria a livello nazionale

Matteo Galletta

L’Azienda sanitaria di Vibo Valentia ha indetto un Avviso pubblico per la nomina a direttore sanitario Aziendale dell’Asp provinciale a seguito delle dimissioni del dottor Matteo Galletta il quale, dal prossimo primo maggio lascia ufficialmente il posto da direttore sanitario dell’Asp. Galletta è stato infatti chiamato a ricoprire il medesimo incarico presso l’Azienda ospedaliero – universitaria “Umberto I” di Roma, Azienda sanitaria a livello nazionale e di alta specializzazione, sede di DEA di II livello, è una struttura complessa all’interno della quale le attività di ricerca, formazione e assistenza si intrecciano indissolubilmente. L’imponente ospedale della Capitale vanta 1235 posti letto, 4.700 dipendenti, un traffico di 20.000 persone al giorno, 41.000 ricoveri all’anno, 24.000 pazienti accolti in day hospital, 1.000.000 di prestazioni all’anno tra diagnostica strumentale e visite mediche, 900.000 esami di laboratorio, 20.000 indagini di anatomia patologica in un anno e altrettante indagini radiologiche, 140.000 accessi annuali al Dipartimento di Emergenza e Accettazione. Sono i numeri imponenti che danno la misura della grandezza e della vivacità dell’Umberto I, il Policlinico romano per antonomasia. [Continua in basso]

A voler il dirigente della provincia di Reggio Calabria, Matteo Galletta, nella prestigiosa struttura ospedaliera romana ad alta specializzazione, è stato il direttore generale del Policlinico Umberto I , Fabrizio D’Alba. Galletta, 56 anni, originario di Palmi, era arrivato a Vibo Valentia una prima volta nel 2020, chiamato dal commissario straordinario Giuseppe Giuliano. Dopo circa un anno trascorso a Catanzaro, mantenendo lo stesso incarico presso l’Azienda ospedaliero – universitaria Mater Domini, ha fatto ritorno all’Asp di Vibo Valentia dove, dal 28 aprile 2022, ha nuovamente ricoperto il ruolo di direttore sanitario Aziendale. La carriera di Matteo Galletta è iniziata come medico all’ospedale S. Andrea di Roma e dal 2018 fino al suo arrivo a Vibo Valentia, è stato direttore sanitario del Gom, il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Nel corso della sua attività professionale ha anche ricoperto l’incarico di docente universitario ed è stato relatore in numerosi appuntamenti convegnistici.

