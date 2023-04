Le Asp di Vibo e Catanzaro siglano una convenzione per le prestazioni aggiuntive da svolgersi allo “Jazzolino”

La grave carenza di personale medico che continua a persistere presso l’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero dello “Jazzolino” di Vibo Valentia, induce l’Azienda sanitaria a ricorrere ancora alle convenzioni con altre Asp della regione per fronteggiare le criticità date dall’insufficienza di medici che si riflettono sulla corretta erogazione dei servizi e sulle risposte celeri all’utenza. Da qui il nuovo protocollo d’intesa siglato dai vertici di palazzo ex Inam con l’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive di medicina specialistica. Il reparto individuato questa volta è quello di Ortopedia e traumatologia del nosocomio di Vibo Valentia con l’Azienda catanzarese che ha manifestato la propria disponibilità all’espletamento delle prestazioni in questione da rendere per mezzo del proprio personale medico in servizio presso Ortopedia e Traumatologia del “Pugliese”, oltre le ordinarie attività istituzionali, garantendo comunque il rispetto dei limiti previsti in materia di riposo giornaliero e settimanale. [Continua in basso]

La sede dell’Asp e, nel riquadro, il commissario Giuliano

La Convenzione siglata dai commissari straordinari delle due Asp, Giuseppe Giuliano per Vibo Valentia e Francesco Procopio per Catanzaro, avrà validità di sei mesi ma le parti, reciprocamente, si riservano la facoltà di risolverla in qualsiasi momento qualora la medesima non sia rispettata in ogni sua parte, dando un preavviso di 30 giorni per l’efficacia della risoluzione, mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte tramite Pec, senza altri oneri. In ogni caso, restano dovuti i compensi per le prestazioni già rese alla data di efficacia del venir meno degli effetti della convenzione e che siano effettivamente documentati. Per ogni controversia inerente o conseguente la presente convenzione il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Catanzaro. Ferme restando le responsabilità personali del dirigente medico ascrivibili all’attività svolta in esecuzione della presente convenzione, rimane a carico dell’Azienda di Vibo Valentia, la copertura assicurativa dei rischi in itinere relativi agli spostamenti strettamente inerenti allo svolgimento dell’incarico nonché quelli derivanti da responsabilità civile. naturalmente, tale “richiesta di aiuto” non è esente da oneri e infatti l’Asp di Vibo Valentia corrisponderà all’Azienda ospedaliera catanzarese una somma lorda pari a 480 euro per ogni turno settimanale; 80 euro per ogni ora di servizio; 640 euro in caso di turno festivo oltre al rimborso chilometrico per il raggiungimento della sede di lavoro e ritorno nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e nazionali.

L’ospedale Jazzolino

Nel mese di gennaio l’Asp di Vibo Valentia aveva deliberato che due nuovi medici – ancora però specializzandi – sarebbero entrati con il nuovo anno in servizio nel Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale civile “Jazzolino” di Vibo Valentia. Il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale Giuseppe Giuliano aveva infatti spiegato di «recepire e approvare il verbale redatto dalla commissione esaminatrice nominata per la valutazione dei titoli e per l’espletamento delle prove di esame dei candidati ammessi a partecipare al concorso pubblico bandito dall’Asp. Il bando, per titoli ed esami, è stato pubblicato da parte dell’Asp vibonese il 30 dicembre del 2021 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di sei posti di dirigente medico – specialista in ortopedia e traumatologia. Il commissario straordinario ha, approvato la relativa graduatoria di merito e, contestualmente, potuto approvare anche l’assunzione, ma a tempo pieno e determinato, dei candidati classificatisi nell’ambito della suddetta graduatoria di merito. Sempre nella sua delibera, Giuseppe Giuliano riferiva che l’assunzione sarebbe avvenuta, presumibilmente, il 16 gennaio 2023, mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato, con rapporto esclusivo, che la stessa sarà convertita a tempo pieno e indeterminato alla conclusione da parte dei suddetti medici del corso di specializzazione relativo alla disciplina messa a concorso.

